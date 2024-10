Ténis: Rafael Nadal anuncia fim da carreira

Rafael Nadal, 38 anos, anunciou esta quinta-feira a retirada do ténis, terminando depois de jogar a Taça Davis com Espanha, em Málaga, em novembro.

"Estou aqui para comunicar que me retiro do ténis profissional. Foram anos difíceis, especialmente os últimos dois. Não fui capaz de jogar sem limitações. É uma decisão evidentemente difícil, que me levou algum tempo a tomar, mas nesta vida tudo tem um princípio e um fim", diz Nadal num vídeos publicado na rede social X (ex-Twitter).

Rafael Nadal é considerado como um dos melhores jogadores de sempre da modalidade tendo vencido por 14 veses o torneio de Roland Garros e 22 Grand Slams. Conta ainda com duas vitórias em Wimbledon (2008 e 2010), quatro US Open (2010, 2013, 2017 e 2019) e dois Open da Austrália (2009 e 2022) e uma medalha de ouro olímpica em Pequim 2008 e de pares nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 .

Nadal vai pendurar a raquete após as Finais da Taça Davis em Málaga, onde a Espanha se estreia contra os Países Baixos.

Nascido nas Ilhas Baleares, Espanha, a 3 de junho de 1986 Rafael Nadal retira-se do ténis profissional aos 38 anos numa altura em que ocupa 240º lugar do Ranking Mundial