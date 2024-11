​CAN 2025: Selecionador convoca 24 jogadores para jogos frente Egipto e Mauritânia

O selecionador cabo-verdiano de futebol, Pedro Bubista, divulgou esta sexta-feira, a lista dos 24 jogadores para os jogos frente Egipto e Mauritânia, de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025. Dos 24 convocados destacam-se os regressos de Josimar Dias 'Vozinha', Dylan Tavares, Patrick Andrade e Garry Rodrigues.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a Seleção Nacional A disputa nos dias 15 e 19 de Novembro, a quinta e sexta jornada de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025, em Marrocos.

Os Tubarões Azuis jogam no dia 15 deste mês, para a quinta jornada do grupo C, com a selecção do Egipto, no jogo que será disputado no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15h00.

Para a sexta e última jornada, que será no dia 19 deste mês, o jogo contra Mauritânia, será disputado no Estádio Cheikha Ould Boidiya, em Nouakchott, às 15h00 locais (14h00 em CV).

A equipa técnica liderada por Pedro Bubista chamou 24 jogadores que vão iniciar o estágio na segunda-feira, 11, na cidade da Praia.





Lista dos convocados

GR Bruno Varela – Vitória SC (Portugal)

GR Josimar Dias – GD Chaves (Portugal)

GR Márcio da Rosa – Hebar (Bulgária)

DEF Edilson Borges ‘Diney’ – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos)

DEF Dylan Tavares – Bastia (França)

DEF João Paulo Fernandes – Sheriff (Moldávia)

DEF Kelvin Pires ‘Djack’ – SJK (Finlândia)

DEF Logan Costa – Villarreal (Espanha)

DEF Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda)

DEF Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos da América)

DEF Wagner Pina – Estoril Praia (Portugal)

M Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária)

M Jair Semedo ‘Yannick’ – FC Vizela (Portugal)

M Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos)

M Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia)

M Laros Duarte – Puskás Akadémia FC (Hungria)

M Patrick Andrade – Qarabag (Azerbaijão)

M Telmo Arcanjo – Vitória SC (Portugal)

AV Dailon Livramento – Hellas Verona (Itália)

AV Garry Rodrigues – Sivassport (Turquia)

AV Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal)

AV Gilson Benchimol – Akron Togliatti (Rússia)

AV Hélio Varela – Gent (Bélgica)

AV Ryan Mendes – Kocaelispor (Turquia)