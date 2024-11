Os atletas internacionais cabo-verdianos Arthur Silva e Jessara Xavier representam Cabo Verde na Maratona Internacional de Macau, que se realiza no domingo, 01, nesta região autónoma.

A comitiva cabo-verdiana, chefiada pela dirigente Tatiane Cabral, segundo a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, já se encontra firme no território macaense desde 28 do corrente “após passarem por longas e desgastantes horas de voo” para competirem na meia-maratona.

Apesar dois atletas serem estreantes na meia-maratona internacional, a federação nacional da modalidade almeja que Cabo Verde posicione no top 10.

Denominada “Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau 2024”, o evento é organizado pelo Instituto do Desporto da Região Autónoma de Macau, com o propósito de promover o desenvolvimento do desporto local e estreitar os laços de amizade com outras regiões e a divulgação no exterior da causa desportiva e turística da região.