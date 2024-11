​Seleção feminina de andebol vence Quénia e regista primeira vitória no CAN2024

A seleção de Cabo Verde de andebol feminino conquistou hoje a sua primeira vitória no Campeonato Africano das Nações (CAN) 2024, na República Democrática do Congo, ao vencer o Quénia por 34-26.

Após a terceira jornada do Grupo A, o combinado cabo-verdiano já liderava o marcador por 18-13, uma vantagem de cinco golos. Na segunda parte, a seleção nacional aumentou a diferença para 11 golos, o que permitiu uma gestão confortável do jogo até ao apito final. “Este triunfo marca a primeira vitória de Cabo Verde na competição e reforça a confiança das ‘tubarões-azuis’ para os desafios que se seguem”, escreveu a Federação Cabo-verdiana de Andebol, na sua comunicação. A seleção crioula volta a entrar em campo este domingo, 1 de dezembro, para defrontar o Congo, “uma equipa com experiência internacional que já esteve presente no Mundial de Andebol Feminino”. A partida está já referenciada como um grande teste para as cabo-verdianas, que procuram consolidar a sua posição no torneio. Cabo Verde regista uma vitória e três derrotas nesta montra do andebol africano feminino das seleções.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.