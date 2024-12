​Semana do Mar na ilha do Maio com atleta Mitú Monteiro

A Semana do Mar decorre de 09 a 15 deste mês, na ilha do Maio. O evento contará com a presença do renomado atleta Mitú Monteiro, campeão mundial de kitesurf, além de outros destacados atletas cabo-verdianos, que estarão na ilha para explorar os melhores locais para a prática de desportos aquáticos.

Segundo uma nota enviada, a Semana do Mar oferecerá uma imersão em uma vibrante combinação de eventos náuticos e culturais, incluindo um Festival Gastronômico, competições de desportos aquáticos e diversos torneios desportivos e atividades de natureza.

O Programa Maio 2025 marca um movimento significativo ao trazer, pela primeira vez, uma semana de actividades relacionadas ao mar para a ilha, promovendo o Maio como um destino de excelência para desportos náuticos e ressaltando as oportunidades da economia azul em Cabo Verde.

A mesma fonte frisa que o Mitu Monteiro irá partilhar a sua história de vida com os jovens do Maio e fazer um tour pela ilha com o objectivo de mostrar a potencialidade do Maio em termos de desportos náuticos como uma referência da economia azul.

“Estará acompanhado da família e dos velejadores Hendrick Lopes e Dianira Lopes. Outros pontos altos da programação incluem o um evento multidesportivo e feira de artesanato na cidade de Porto Inglês no sábado, e Campeonato Nacional de Natação de Águas Abertas, com a travessia Pau Seco-Calheta, e Festival Gastronómico Terra Mar, na Calheta no domingo”, destaca.

Serão também incluídas actividades de outras instituições e projectos, como é o caso do Clube IDEA, os alunos do Liceu Horace Silva e o projeto People and Planet.

O evento conta com o apoio do IDJ, da Delegação de Agricultura e Ambiente do Maio e o apoio institucional da Década dos Oceanos.

O Programa Maio 2025 é liderado pela Câmara Municipal do Maio e implementado em parceria com o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF, a Associação de Defesa de Património de Mértola - ADPM Mértola e a Fundação Maio Biodiversidade - FMB - Maio Biodiversity Foundation, com o financiamento da Delegação da União Europeia - UE em Cabo Verde.