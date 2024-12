Desportivo e Nova Era na lideram o regional do segundo escalão no Fogo

As equipas do Desportivo de Cova Figueira (Santa Catarina) e Nova Era (São Filipe) lideram o campeonato regional de futebol de segundo escalão, ambas com seis pontos.

A formação do Desportivo de Cova Figueira derrotou o ABC de Patim por 2-0, mesmo resultado com que a formação de Nova Era venceu o Atlântico, nos jogos a contar para a segunda jornada do campeonato.

No outro jogo a formação de Parque Real do município de Santa Catarina do Fogo derrotou o Brasilim da zona norte de São Filipe por 2-1 e conquistou os primeiros três pontos.

Nesta época as equipas do município de Santa Catarina do Fogo estão todas no segundo escalão .

Resultado completo dos de jogos do segundo escalão:

Brasilim 1 – Parque Real 2, ABC de Patim 0 – Desportivo Cova Figueira 2 e Atlântico 0 – Nova Era 2.

Desportivo e Nova Era lideram com seis pontos, seguido de Baxada e Parque Real com três pontos, mas Baxada tem menos um jogo, ABC de Patim, Brasilim e Atlântico com zero pontos.