Mundial/Andebol: Oli Rocha, do Afturelding da Islândia, é reforço de Cabo Verde da última hora

O andebolista Hafstein Oli Ramos Rocha, atleta do Afturelding da Islândia, já se encontra em Zagreb, Croácia, como reforço da selecção cabo-verdiana de andebol no Mundial, substituindo o lesionado Andy Rocha.

O jogador Oli Ramos, segundo avançou a federação nacional da modalidade, foi convocado pelo seleccionador de Cabo Verde, Jorge Rito, à última hora, para ocupar a vaga deixada pelo lateral-esquerdo Andy Rocha, que sofreu uma lesão e foi forçado a abandonar a competição.

O atleta de 24 anos, 1,94 metros e que em Julho do ano transacto esteve em Cabo Verde “a tratar dos documentos, visando adquirir a nacionalidade cabo-verdiana”, de modo a representar o país no Mundial de 2025, cumpre, assim, um dos seus grande sonhos e estar no maior palco mundial do andebol.

Filho de um cabo-verdiano e nascido na Islândia, Oli fez parte das selecções juniores da Islândia.

Com uma carreira considerada promissora e uma ligação forte a Cabo Verde, a presença do jogador na equipa nacional esteve a ser vista como um “trunfo valioso” para a competição que se avizinha.

A selecção de Cabo Verde estreia-se na quinta-feira, 16, na 29ª edição do Campeonato do Mundo de andebol sénior masculina, diante da congénere da Islândia.