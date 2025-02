Duk vai jogar no Leganés

O avançado Luís Lopes, conhecido como Duk, internacional pela seleção nacional de futebol, reforçou o Leganés com contrato até 2027, após deixar os escoceses do Aberdeen, informou na segunda-feira o clube da Liga espanhola.

“O Leganés e o Aberdeen chegaram esta segunda-feira a acordo para a transferência do avançado internacional cabo-verdiano Luís Lopes, o ‘Duk’, de 24 anos. O jogador nascido em Portugal, com experiência em competições europeias, reforça o clube por duas temporadas e meia”, refere o emblema da comunidade autónoma de Madrid no seu site oficial.

Formado no Montelavarenses, no Sporting, no Oeiras, no Belenenses e no Benfica, o ponta de lança representou a equipa B dos ‘encarnados’ entre 2019/20 e 2021/22 e foi internacional pelas selecções jovens de Portugal.

Contratado pelo Aberdeen no verão de 2022, Duk apontou 18 golos em 42 jogos oficiais na primeira época ao serviço dos escoceses, marcou por sete vezes em 49 partidas em 2023/24 e apontou dois golos em 21 desafios na presente temporada.

Internacional pelos ‘tubarões azuis’ em cinco ocasiões, o avançado reforçou o 16.º classificado da Liga espanhola no último dia do mercado de inverno, a par do lateral esquerdo Barisic, emprestado pelos turcos do Trabzonspor até ao final da época.