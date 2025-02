​Silvéria Nédio convoca 24 jogadoras para eliminatória de qualificação ao CAN 2026

A seleccionadora nacional, Silvéria Nédio, apresentou esta quinta-feira, 06, numa conferência de imprensa, as convocadas para a primeira eliminatória de qualificação ao CAN 2026, em senior feminino.

Segundo a seleccionadora, a seleção está mais reforçada, “as nossas jogadoras cada vez mais estão a jogar na diáspora e com isso vamos garantir uma boa prestação de Cabo Verde. E isso é bom para a selecção de Cabo Verde”.

“Neste momento temos nove atletas residentes e 15 na diáspora, sabemos que o nosso campeonato é curto e pouco, mas o grosso da equipa joga em Portugal e eles fazem treinos e jogos, e neste sentido estamos bem servidos”, sublinha.

De acordo com o sorteio realizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), no passado 12 de Dezembro, Cabo Verde jogará contra a Guiné Conacri no dia 21 de Fevereiro, jogo que começa às 15h30, no estádio Lat Dior, no Senegal, uma vez que a Guiné Conacri não dispõe de campo autorizado para o jogo.

O jogo da segunda mão será no dia 26 de Fevereiro, no estádio Nacional, na cidade da Praia às 16h00. Mas o estágio de preparação, que será no Senegal, começa no dia 17 de Fevereiro.

Um total de 38 selecções femininas africanas irão competir para uma das 12 vagas disponíveis para a fase final, que será no Marrocos.

As actuais campeãs, África do Sul, estão entre as seis nações isentas da primeira rodada devido à sua alta classificação entre as principais selecções africanas no ranking da FIFA. Juntando-se a elas com isenções estão Zâmbia, Gana, Costa do Marfim, Nigéria e Camarões.

As eliminatórias serão realizadas em duas mãos, sendo que os jogos da primeira eliminatória estão programados para 17 a 26 de Fevereiro de 2025, enquanto a segunda eliminatória ocorrerá entre 20 e 28 de Outubro de 2025.





Convocadas

GUARDA REDES

Jacinta Dias Rodrigues (Seven Stars), Jéssica Patrícia dos Santos de Pina (Seven Stars) e Katia Djamila Delgado Duarte (AD Pasteis);





DEFESA

Romina Andrade Dos Reis do Rosário (Clube Atlético Ouriense – Portugal), Leonora Mendes Dos Santos (Seven Stars), Varsénia Lina Monteiro da Luz (Seven Stars), Leidina Da Luz Landim Monteiro Semedo (Clube Atlético Ouriense – Portugal), Leonilde Rodrigues (FC Famalicão – Portugal);





MÉDIO

Alcione Gomes (Mindelense), Jolina Amani (Eastern Flames FC – Arábia Saudita), Maísa Tavares Cardoso (Real Sport Clube – Portugal), Kleydiana Jussara Monteiro Maria Borges (FC Famalicão - Portugal), Eleia Katy Pereira Vieira (Real Sport Clube - Portugal), Natasha Luana Maniche Silva Whanon (Clube Futebol Benfica - Portugal), Edna Suzete Ribeiro Monteiro (Seven Stars), Carolyn Luiza Gomes Tomar (LLANA)





AVANÇADO

Dara Centeio (Estrela da Amadora - Portugal), Ivânia Tavares Moreira (Rio Ave FC - Portugal), Cileise Patrícia Tavares Pinto (Vila Nova FC), Raissa Luriane Tavares (Black Panters), Irlanda Tavares Spínola Lopes (Vitória SC- Portugal), Melany Maria Monteiro Fortes (SC Braga-Portugal), Eveline Nadine Pereira Varela (Beşiktaş - Turquia) e Adriana Semedo (FC Porto - Portugal).