Nelson Correia e Milly Brito vencem trail de Foz Côa Douro’2025 em Portugal

Os atletas da Emicela Team Cabo Verde Nelson Correia e Milly Brito conquistaram este domingo a prova internacional do trail Foz Côa Douro’2025, no distrito de Guarda, Portugal, nas disciplinas dos 15 e 45 Km, respectivamente.

De acordo com o resultado oficial da prova, Nelson Correia, atleta da ilha do Fogo, venceu a prova dos 15 Km, com o tempo de 01 hora, 16 minutos e 07 segundos, relegando os portugueses Avelino Macedo e David Pestana para o segundo e terceiro lugar do pódio com o tempo de 01:17:32 e 01:17:47.

Já na prova dos 46 Km, Milly Brito, da ilha de São Nicolau, também da Emicela Team Cabo Verde, chamou a si a vitória com o tempo total de 04 horas, 15 minutos e 07 segundos.

Milly Brito teve como companheiro no pódio os portugueses Nuno Silva e Pedro Gomes com os tempos de 04:21.15 e 06:38:26.

O outro atleta cabo-verdiano da Emicela Team Cabo Verde que competiu nesta prova, Walter Araújo, que tinha estado no pódio nas duas primeiras etapas, assim como os restantes conterrâneos, não concluiu a prova nesta derradeira e decisiva prova.

A prova contou com atletas em representação de Cabo Verde, Portugal, Países Baixos, Itália, Espanha, entre outros países.

O Foz Côa Douro Trail Adventure (FCDTA) é uma organização da Carlos Sá Nature Events, com o apoio o município de Vila Nova Foz Côa e foi disputado nas distâncias de ultra trail (46Km), trail (31 Km), trail jovem (15 Km) e trail sprint.