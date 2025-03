Diego Rocha conquista bronze na Aquae Open Cup

O ginasta Diego Rocha, do Clube Desportivo Acroart, conquistou hoje a medalha de bronze na categoria individual masculino do escalão Youth na Aquae Open Cup 2025, competição realizada em França.

“Foi uma experiência maravilhosa. Adorei estar com tantos ginastas de alto nível, porque é apenas a segunda vez que estou a competir, e ainda mais sendo a primeira vez fora de Cabo Verde”, afirmou Diego Rocha ao Expresso das Ilhas.

“Agora tenho que me habituar, porque esta é a minha primeira vez. Estava muito cansado, nervoso, mas esse bronze significa que estou a levar Cabo Verde para mais competições, mais longe”, disse.

A competição continua para o Acroart. Amanhã, as ginastas Lavínia Pinheiro e Haya Soares disputarão a final no escalão NationalDevelopment (ND).

“Muito ansiosa para a final de amanhã. Espero que corra bem. A competição de hoje foi muito mais difícil do que estou acostumada a fazer em Cabo Verde. Representar o país numa competição internacional tem um peso especial para mim", declarou Haya Soares.

Lavínia Pinheiro diz-se igualmente ansiosa para o final deste domingo.

"Estou muito ansiosa para amanhã. Esta rotina intensa é cansativa, mas o importante é participar. Espero divertir-me, conhecer novas pessoas. Foi emocionante representar o meu país”, declarou.

A treinadora do clube, Márcia Lopes, salientou o esforço da equipa na preparação para esta competição.

"Os ginastas estavam há algum tempo sem competir. Fizemos um torneio interno dentro do clube como preparatório para avaliarmos a reação das crianças à pressão da competição. Também treinamos seis vezes por semana”, apontou.

Conforme a treinadora, o clube enfrentou algumas dificuldades por não ter uma sala preparada com o tamanho adequado.

“Felizmente, com a ajuda do IDJ, conseguimos acesso a um espaço com as medidas certas nos dias finais antes da viagem”, referiu.

A chefe da delegação e vice-presidente do Clube Acroart, Antonieta Pina, acrescentou que um dos desafios foi conseguir patrocínio para a competição, mas que conseguir realizar o sonho de mais uma competição.

“O bronze de hoje foi mais uma experiência para os nossos ginastas e um incentivo, pois cria mais expectativas para as próximas competições. Para amanhã, temos uma grande expectativa, pois as crianças que vão para a final são novas e esta é a sua primeira competição internacional, o que serve de incentivo para o futuro", ressaltou.

O Clube Desportivo Acroart, que participou com seis atletas, também parabenizou as suas juniores Catarina Duarte, Ana Mafalda Levy e Carolina Matos pela sua participação na competição de ontem.

Participam na Aquae Open Cup 2025, 135 ginastas que representam 14 clubes de sete países, França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Turquia, Cabo Verde e Finlândia.

Sediada na Escola Nova Assembleia, na cidade da Praia, o Clube Acroart forma as suas ginastas a nível infantil, ginástica aeróbica, ginástica acrobática e ginástica rítmica.