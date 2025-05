Trail: Emicela Team Cabo Verde leva quatro atletas a Trans Peneda Gerês, em Portugal

Cabo Verde vai estar presente na prova de trail de Trans Peneda Gerês, em Portugal, que se realiza nos dias 17 e 18 do corrente, com uma comitiva mista constituída por quatro atletas da Emicela Team Cabo Verde.

Os atletas Milly Brito (60 Km), Nelson Correia, Elenise Mendes e Edena Lima, todos inscritos na prova dos 25 Km, deixaram o país esta quarta-feira, com destino a Portugal.

Milly Brito, o atleta de São Nicolau, afigura-se como uma das grandes esperanças da Emicela Team Cabo Verde na corrida ao título desta prova disputada por circuito, já que lidera com mais 200 pontos que o seu perseguidor mais directo, o segundo classificado.

A oitava edição do Trans Peneda Gerês realiza-se no distrito de Viana do Castelo, Portugal, nas disciplinas dos 25, 37, 60 e 115 Km, numa organização da Carlos Sá Nature Events.