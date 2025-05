Gymnart realiza 31.º torneio de ginástica rítmica “Patinho Feio” com participação de 190 atletas

​O Clube de Ginástica da Praia Gymnart realiza hoje, na capital, a 31.ª edição do Torneio de Ginástica Rítmica “Patinho Feio”, um evento simbólico para o crescimento das jovens ginastas.

A presidente do clube, Ariana Andrade, em declarações à Inforpress, destacou a importância do torneio para as ginastas mais jovens, salientando que esta competição marca as primeiras experiências das atletas e ajuda no desenvolvimento das habilidades.

“O nome do torneio é Patinho Feio, aquele patinho, de início, começa a trabalhar as suas habilidades, a sua timidez, e transforma-se num belo cisne”, disse.

Inspirado na história de Hans Christian Andersen, o evento simboliza a evolução das atletas.

“Assim como o patinho se descobre um belo cisne após um percurso difícil, estas ginastas iniciam tímidas e inseguras, mas com força e dedicação, revelam a elegância, força e talento no tapete”, referiu a presidente.

Para esta edição, o torneio conta com uma novidade, pois, além das provas individuais, haverá também competições em grupo.

“Normalmente, realizamos apenas competições individuais, mas este ano introduzimos provas em grupo, onde os melhores classificados também vão ser premiados”, adiantou a responsável.

A dirigente manifestou grande expectativa em relação ao desempenho das atletas.

“Esperamos que elas se superem e deem o seu melhor”, concluiu.