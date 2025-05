Ponta D’Água acolhe a 1.ª edição do Kumunidadi Fest a 21 de Junho

A comunidade de Ponta D’Água, na Cidade da Praia, será palco da 1.ª edição do Kumunidadi Fest, no dia 21 de Junho, um festival comunitário que se propõe celebrar a solidariedade, a cultura, o desporto e o empreendedorismo social. O evento nasce do seio da própria comunidade e é organizado pela Associação Maracanã, CUFA Cabo Verde e a Associação de Juventude Aprender a Viver (AJAV), dos Açores, no quadro das celebrações do Dia Olímpico, em parceria com diversas entidades locais e internacionais.

Sob o lema “Água que nos uniu. Cultura que nos transforma”, o festival inspira-se no legado histórico de Ponta D’Água enquanto berço da distribuição de água potável na capital do país, recuperando essa memória colectiva para projectar um futuro assente na cultura, na juventude e na inovação ao serviço da transformação social. O Kumunidadi Fest surge como resposta à fragmentação social e à invisibilidade das periferias urbanas, propondo uma programação assente na inclusão, na identidade colectiva e no empoderamento local. Ao longo de um dia inteiro, o festival oferecerá dez grandes actividades integradas, inspiradas nos sete pilares da Central Única das Favelas (CUFA): Arte e Cultura, Comunidade e Segurança, Direitos Humanos, Economia, Empreendedorismo, Desporto e Família e Saúde. De acordo com a organização, entre as actividades previstas está uma feira criativa e de empreendedorismo jovem, onde jovens empreendedores e artesãos da comunidade poderão expor e comercializar os seus produtos, promovendo a economia local e a criatividade comunitária. Haverá ainda um festival de música e dança urbana, com apresentações de batuko, funaná, hip-hop e outras expressões culturais da juventude, reforçando a identidade artística dos bairros periféricos. O evento contará com sessões de cinema ao ar livre — o Cine Comunidade — onde serão exibidos curtas-metragens e documentários sobre temas como juventude, inclusão social e direitos humanos, seguidos de rodas de conversa com convidados nacionais e internacionais. O desporto também marcará presença com torneios relâmpago de futebol, basquetebol e atletismo de rua, envolvendo crianças, jovens e famílias, num espírito de confraternização e promoção dos valores olímpicos. Estão igualmente previstas oficinas de formação em áreas como empreendedorismo, inovação social, literacia digital e cidadania activa, dinamizadas por técnicos e formadores de diferentes origens. Na área da saúde e bem-estar, será criado um espaço com rastreios gratuitos, sessões de aconselhamento psicológico, yoga e dança terapêutica, promovendo hábitos saudáveis e o cuidado com a saúde mental. Um dos momentos simbólicos será a realização de uma marcha pela paz e pela comunidade, com passagem por diferentes pontos de Ponta D’Água, mobilizando escolas, associações e moradores para partilhar mensagens de união, inclusão e segurança. A memória local será também valorizada através da exposição “Memórias da Água”, uma instalação visual e sonora sobre a importância histórica da água na vida da comunidade e no desenvolvimento da cidade da Praia. Os jovens terão ainda à sua disposição o Ponto CUFA Jovem, um espaço de escuta, partilha e apoio técnico para apresentação de ideias, causas e projectos de impacto social, reforçando o seu papel enquanto agentes de mudança. A programação será complementada por um festival gastronómico, com destaque para os sabores tradicionais da cozinha cabo-verdiana e propostas de alimentação saudável, incentivando práticas sustentáveis e o consumo local. A Associação Maracanã, uma das promotoras da iniciativa, é reconhecida pelo seu trabalho no desenvolvimento comunitário, especialmente na área da educação e cidadania. Já a CUFA Cabo Verde representa, no país, a Central Única das Favelas – uma organização de referência no espaço lusófono e latino-americano, vocacionada para a transformação social nas comunidades periféricas. Por seu lado, a Associação de Juventude Aprender a Viver (AJAV), criada em 2009 nos Açores, actua na ocupação saudável dos tempos livres, com actividades artísticas, culturais, desportivas e de voluntariado. O Dia Olímpico, assinalado anualmente pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, celebra os valores fundamentais do Movimento Olímpico: excelência, amizade e respeito. Para além da componente desportiva, a efeméride incentiva pessoas de todas as idades a “mover-se, aprender e descobrir”, através de actividades físicas, culturais e educativas que promovem estilos de vida saudáveis, cidadania activa e espírito comunitário.

