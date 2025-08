Morreu Jorge Costa, histórico capitão do FC Porto, aos 53 anos

Jorge Costa, antigo capitão do FC Porto e actual director de futebol do clube, faleceu esta terça-feira, 5 de Agosto, aos 53 anos, vítima de uma paragem cardio-respiratória. O incidente ocorreu nas instalações de treino do clube, no Olival, em Vila Nova de Gaia, por volta das 12h30 (hora de Portugal), pouco depois de ter concedido uma entrevista à Sport TV.

O ex-internacional português foi assistido de imediato pela equipa médica dos dragões, que utilizou um desfibrilhador antes de o transportar, em estado crítico, para o Hospital de São João, no Porto, onde viria a ser confirmado o óbito ao início da tarde. Recorde-se que Jorge Costa já tinha sofrido um enfarte em 2022, do qual recuperou após um cateterismo. Jorge Costa foi um dos maiores símbolos da história recente do FC Porto. Capitão durante anos a fio, vestiu a camisola azul e branca em 383 jogos, marcando 25 golos e conquistando um vasto palmarés: oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças, além de títulos internacionais como a Taça UEFA (2003), a Liga dos Campeões (2004) e a Taça Intercontinental (2004), sob o comando de José Mourinho. Ao serviço da Selecção Nacional, somou 50 internacionalizações pela equipa principal e foi campeão mundial de sub-20 em 1991. Depois de encerrar a carreira como jogador no Standard Liège, em 2006, Jorge Costa iniciou uma longa carreira como treinador, passando por clubes como SC Braga, Académica, Olhanense, AEL Limassol, Cluj, Gabão, Sfaxien, Mumbai City FC, entre outros. Em 2024, regressou ao FC Porto, desta vez como diretor do futebol profissional. Futebol português em choque A notícia da sua morte gerou uma onda de comoção no futebol português e internacional. O FC Porto reagiu com uma nota emocionada, classificando Jorge Costa como "um símbolo maior do portismo", elogiando o seu legado de "liderança, paixão, entrega e espírito de conquista". A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) também lamentou a sua morte, sublinhando que se tratava de "uma figura carismática do futebol português", cuja "personalidade forte e convicções vincadas" marcaram gerações. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, expressaram igualmente pesar pelo desaparecimento precoce de Jorge Costa. Clubes como o Sporting CP, SL Benfica e várias figuras do futebol nacional e internacional, incluindo Cristiano Ronaldo, prestaram homenagem ao antigo capitão portista. A imprensa internacional também destacou o falecimento, com publicações como o El País e a TalkSport a darem relevo à notícia, lembrando o papel crucial de Jorge Costa nas conquistas europeias do FC Porto.

