​Boa Vista acolhe o Fórum “Pensar os Desportos Náuticos na ilha da Boa Vista”

A ilha da Boa Vista acolhe esta sexta-feira, 8, o Fórum “Pensar os Desportos Náuticos na ilha da Boa Vista”. O fórum é promovido pelo Projecto Downwind CV, em parceria com a Associação Regional de Desportos Náuticos Françoys Guy e com o suporte do Ministério da Juventude e do Desporto, através do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

Segundo uma nota enviada, o fórum acontece sob o lema “Pensar os Desportos Náuticos na ilha da Boa Vista numa lógica de geração de valor”, e visa fomentar uma dinâmica positiva em torno do sector náutico, explorando o seu enorme potencial enquanto motor de desenvolvimento económico e social, quer na ilha da Boa Vista, quer em Cabo Verde.

A iniciativa surge no seguimento do Downwind Sal-Boa Vista 2025, promovido pelo Projecto Downwind CV, que continua empenhado em criar espaços de reflexão e acção orientados para soluções sustentáveis no sector dos desportos náuticos. “O objetivo é claro: reforçar o contributo da Economia Azul para o bem-estar das comunidades costeiras cabo-verdianas”.

A mesma fonte informa que o fórum reunirá especialistas, atletas, operadores turísticos, representantes institucionais e demais interessados para debater desafios, oportunidades e estratégias que posicionem a Boa Vista como uma referência regional e internacional em desportos náuticos.

O acto de encerramento do Fórum “Pensar os Desportos Náuticos na ilha da Boa Vista”, será presidido pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro.