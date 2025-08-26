Cabo Verde anuncia nomes de atletas para mundial de surf na América Latina

A Federação Cabo-verdiana de Surf anunciou, hoje, que Jorde Lima, Robertney Barros e Noah Angulo serão os atletas que vão representar o país, no ISA World Surfing Games 2025, a ter lugar nos dias 4 a 14 de Setembro, em El Salvador, na América Latina.

Esta será a primeira vez que o Cabo Verde participa no evento como Federação Nacional, um marco histórico para a modalidade no país.

Para a Federação é uma oportunidade única para mostrar ao mundo a força e o talento do surf cabo-verdiano, criar laços, trocar experiências e elevar a nossa bandeira nas ondas internacionais.

Este campeonato mundial, promovido pela International Surfing Association (ISA), é uma etapa oficial de qualificação para os Jogos Olímpicos e contará com a presença das melhores selecções de surf do mundo.