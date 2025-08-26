FCF e comunidade desportiva lamentam morte do seleccionador sub-17

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, lamentou hoje a morte de Jorge Conceição, conhecido no meio futebolístico como Djodje, seleccionador nacional de sub-17, falecido esta madrugada no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

“É uma perda enorme para o futebol cabo-verdiano, sobretudo nos escalões de formação, onde Djodje deixa um legado de dedicação, títulos e inspiração para muitos jovens”, afirmou Mário Semedo.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de pesar vindas de clubes, dirigentes, atletas e adeptos, que destacam não só o percurso vitorioso do treinador, mas também a sua entrega ao desenvolvimento do futebol jovem em Cabo Verde.

Djodje, de 54 anos, era considerado um dos técnicos mais titulados da formação no país. Recentemente, conduziu a seleção sub-17 à conquista da medalha de ouro nos Jogos da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) disputados em Timor-Leste.