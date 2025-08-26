​Tarrafal de Santiago acolhe Campeonato Nacional de Voleibol Feminino 2025

O município de Tarrafal de Santiago será o palco do Campeonato Nacional de Voleibol Feminino 2025, um evento que marca o início oficial desta competição, que é dedicada ao desporto feminino.

Segundo uma nota da Câmara Municipal do Tarrafal, será uma oportunidade de celebração e união, reunindo num só espaço atletas e amantes da modalidade.

A mesma fonte sublinha que o evento é fruto da colaboração entre a Federação Cabo-verdiana de Voleibol e a Câmara Municipal do Tarrafal, o que mostra o compromisso do município com o desporto, sendo Tarrafal a terra do desporto e dos campeões.

A cerimónia de abertura terá lugar esta quarta-feira, 27, com início em frente aos Paços do Concelho, seguindo para o Pavilhão Desportivo Municipal.

O evento contará com a presença de equipas femininas, representantes de várias regiões do país, autoridades locais, dirigentes desportivos e amantes da modalidade.

Além do discurso de boas-vindas por parte do Presidente da Câmara, José dos Reis, inclui ainda do programa de abertura do evento a apresentação de equipas e troféus e momentos culturais.

Este evento desportivo, acontece no âmbito das festividades de Santo Agostinho. Além do Campeonato Nacional de Voleibol, está programado um leque de actividades, nomeadamente jogos de mesa, torneio de futsal, natação, atletismo e tarde cultural.

Festival Santo Agostinho 2025 foi cancelado

A Câmara Municipal do Tarrafal decidiu cancelar o Festival Santo Agostinho 2025, que estava agendado para o dia 29 de Agosto, devido à situação que se vive na ilha de São Vicente.

De acordo com a edilidade, esta decisão foi tomada em gesto de solidariedade com a população de São Vicente que tem estado a atravessar um momento difícil devido à tempestade Erin.

Por outro lado, a autarquia apela à compreensão e colaboração de todos, “isto porque acreditamos que o momento seja de união e solidariedade para erguer a ilha de São Vicente”.