​Jojó vai jogar no Sheriff Tiraspol, da Moldávia

O internacional cabo-verdiano Jorge Xavier, conhecido no futebol como Jójó vai jogar durante uma temporada no Sheriff Tiraspol, da Moldávia. A informação foi avançada nesta segunda-feira, 1 de Setembro, pelo Futebol Clube de Vizela, na rede social Facebook.

O FC Vizela informa que chegou a um acordo com o FC Sheriff (Moldávia) para a cedência de Jojó por empréstimo de uma temporada.

“O lateral cabo-verdiano, de 24 anos, representou o nosso clube em 24 jogos na última época e terá agora a oportunidade de prosseguir a sua carreira no vice-campeão moldavo”, destaca.

O FC Vizela agradeceu todo o empenho e profissionalismo demonstrados por Jójó e deseja-lhe as maiores felicidades, pessoais e desportivas, nesta nova etapa da sua carreira.

Segundo o jornal Record, Jojó está vinculado ao Vizela até 2027, pelo que a cedência, não contemplando opção de compra, pode significar um regresso futuro ao emblema minhoto.