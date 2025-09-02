​Stopira foi chamado à Seleção Nacional depois da lesão de três jogadores

O jogador Ianique Tavares 'Stopira' foi chamado à Seleção Nacional para colmatar as ausências devido às lesões que afectam o sector defensivo da equipa nacional.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), após conversa com o seleccionador nacional, Bubista, o jogador respondeu positivamente e aceitou regressar à Seleção Nacional.

"Stopira, já tinha colocado o ponto final na sua carreira internacional na Seleção Nacional, que representou por 16 anos, somando mais de 50 jogos, mas devido ao momento importante para a Nação e as circunstâncias, o jogador que milita no Torreense de Portugal, prontificou a voltar a vestir a camisola dos Tubarões Azuis", relata.

A FCF informa que Stopira irá juntar-se à equipa nas próximas horas, no estágio que decorre nas ilhas Maurícias.

De recordar que esta segunda-feira, 1 de Setembro, a FCF comunicou a lesão de três jogadores convocados para os jogos contra Maurícias e Camarões, nesta janela de qualificação ao Mundial 2026.

A Seleção Nacional começa por visitar, esta quinta-feira, 04 de Setembro, as Maurícias, no jogo da 7.ª jornada, que será disputado no Estádio Côte d’Or National Sports Complex, nas Maurícias.

Na 8.ª jornada, Cabo Verde recebe em casa, no dia 09 de Setembro, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, os Camarões. O jogo Cabo Verde VS Camarões, no dia 09 de Setembro, começa às 15h00.