Nino Grand conquista sexta edição do bodyboard Challenge 2025

A sexta edição do Bodyboard Challenge 2025, na região desportiva do Porto Novo, Santo Antão, terminou este domingo, com o jovem Nino Grand a conquistar a primeira posição nesta prova, que reuniu quase três dezenas de praticantes.

A Praia do Armazém foi, uma vez mais, palco deste campeonato regional de bodyboard, promovido pela Associação Radical Clube Kriol, evento que encerrou o programa de Verão que esta associação vinha a realizar desde o mês de julho.

Ravilson Lima, Elvis Sousa e Alay Rodrigues classificaram-se na segunda, terceira e quarta posições, respetivamente.

Além da sexta edição do Bodyboard Challenge 2025, o programa teve outros atrativos, destacando-se o Tarrafal Summer Camp, com a presença de dezenas de crianças, realizado na localidade do Tarrafal de Monte Trigo.

O programa de Verão contou com várias dezenas de praticantes de bodyboard e teve como propósito promover o intercâmbio desportivo, social e ambiental entre as crianças que frequentam a escolinha de surf e bodyboard da Associação Radical Clube Kriol.

O programa de Verão, a que a Inforpress teve acesso, incluiu ainda workshops e formações, além de campanhas de limpeza e sensibilização ambiental.

A Associação Radical Clube Kriol do Porto Novo contou com alguns parceiros, desde logo a edilidade porto-novense, a agência Atlantur e as organizações The Islands Project e Dope Mates.