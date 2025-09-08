​Jogo Cabo Verde x Camarões: Sol Atlântico assegura transporte no dia do jogo

A empresa Sol Atlântico anunciou uma linha directa de autocarros para facilitar o acesso dos adeptos ao Estádio Nacional. Algumas câmaras municipais na ilha de Santiago já oferecem transporte gratuito para que os seus munícipes possam se deslocar até a cidade da Praia para ver o jogo.

Segundo a empresa, o serviço estará disponível a partir das 12h30, com partidas do Estádio da Várzea. O regresso também será assegurado após o jogo. O custo da viagem é de 43$00 por trajeto (ida ou volta).

Câmara Municipal do Tarrafal

A Câmara Municipal do Tarrafal disponibilizará transporte gratuito para os adeptos que queiram apoiar a Seleção Nacional. O ponto de encontro será em frente à Câmara Municipal, pelas 11h30, com partida marcada para as 12h00.





Câmara Municipal de São Miguel

Também a Câmara Municipal de São Miguel, em parceria com a Associação dos Jovens de São Miguel, disponibilizou dois autocarros para transporte gratuito (ida e volta) dos munícipes interessados em assistir ao jogo. A concentração será em frente à Câmara Municipal e a partida está agendada para as 13h00.

O jogo, referente à 8.ª jornada, entre Cabo Verde e Camarões realiza-se esta terça-feira, 9 de Setembro, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15h00.

Cabo Verde lidera o Grupo D da zona africana de qualificação, com 16 pontos, seguido dos Camarões (15), Líbia (11), Angola (sete), Maurícias (cinco) e Essuatíni (dois).