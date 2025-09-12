FCF apela a adeptos para evitarem invasões ao relvado

A Federação Cabo-verdiana de Futebol pediu hoje aos adeptos que mantenham o respeito e a segurança nas bancadas, apelando a que se evitem invasões ao relvado em jogos da seleção nacional, sob pena de colocar em risco atletas, público e a própria organização, além de poder resultar em sanções para Cabo Verde.

Num comunicado, a FCF destacou a “energia e paixão” das bancadas, referindo-se ao público como o “12.º jogador” da seleção nacional.

Ao mesmo tempo, a federação apelou à responsabilidade dos adeptos, pedindo que se evitem invasões ao relvado, uma vez que estas situações colocam em risco a segurança de atletas, público e organização, além de poderem resultar em sanções para a equipa cabo-verdiana.

A FCF reforçou ainda a importância de viver o futebol com alegria, respeito e fair play, sublinhando que o espírito de festa deve prevalecer dentro e fora das quatro linhas.