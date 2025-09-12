FCF apela a adeptos para evitarem invasões ao relvado

Num comunicado, a FCF destacou a “energia e paixão” das bancadas, referindo-se ao público como o “12.º jogador” da seleção nacional.
Ao mesmo tempo, a federação apelou à responsabilidade dos adeptos, pedindo que se evitem invasões ao relvado, uma vez que estas situações colocam em risco a segurança de atletas, público e organização, além de poderem resultar em sanções para a equipa cabo-verdiana.
A FCF reforçou ainda a importância de viver o futebol com alegria, respeito e fair play, sublinhando que o espírito de festa deve prevalecer dentro e fora das quatro linhas.