Desporto

Voleibol de praia: dupla cabo-verdiana estreia-se com derrota frente da Hungria

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,19 set 2025 11:24

A selecção cabo-verdiana de voleibol de praia, constituída pelas irmãs Ludmila e Janice Varela estrearam-se hoje em Lille (França) com uma derrota para a sua congénere da Hungria, na Etapa do Pro Future.

De acordo com informações avançadas pela Federação cabo-verdiana de Voleibol, a dupla cabo-verdiana perdeu por 2-0, pelos parciais de 23- 21 e 21-15, ante uma dupla da Hungria, considerada como uma das mais fortes concorrentes nesta competição.

A equipa cabo-verdiana, liderada pelo treinador brasileiro Márcio Araújo, volta à quadra no sábado, 20, empenhada “na luta por uma vitória”, já que procura conquistar os pontos, em busca de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos e Campeonato do Mundo, enquanto representante da região africana.

O Pro Tour FIVB’ 2025, referenciado como um palco do Mundial, conta com o concurso de16 equipas na luta por quatro vagas, que vão se juntar às 12 já pré-classificadas, formando assim o quadro final com 16 equipas. 

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,19 set 2025 11:24

Editado porAndre Amaral  em  19 set 2025 12:28

