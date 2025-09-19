Voleibol de praia: dupla cabo-verdiana estreia-se com derrota frente da Hungria

De acordo com informações avançadas pela Federação cabo-verdiana de Voleibol, a dupla cabo-verdiana perdeu por 2-0, pelos parciais de 23- 21 e 21-15, ante uma dupla da Hungria, considerada como uma das mais fortes concorrentes nesta competição.
A equipa cabo-verdiana, liderada pelo treinador brasileiro Márcio Araújo, volta à quadra no sábado, 20, empenhada “na luta por uma vitória”, já que procura conquistar os pontos, em busca de qualificação para os próximos Jogos Olímpicos e Campeonato do Mundo, enquanto representante da região africana.
O Pro Tour FIVB’ 2025, referenciado como um palco do Mundial, conta com o concurso de16 equipas na luta por quatro vagas, que vão se juntar às 12 já pré-classificadas, formando assim o quadro final com 16 equipas.