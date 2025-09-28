Desporto

Pogacar atacou cedo e revalidou título nos mundiais de ciclismo, pela primeira vez num país africano

PorExpresso das Ilhas, Lusa,28 set 2025 16:35

​O esloveno Tadej Pogacar revalidou hoje o título mundial de fundo, cortando a meta isolado após ter atacado a mais de uma centena de quilómetros da meta.

Aos 27 anos, ‘Pogi’ conquistou a camisola arco-íris pelo segundo ano consecutivo, com o tetracampeão do Tour a cumprir mais de 60 quilómetros em solitário, depois de ‘livrar-se’ do mexicano Isaac del Toro, que tinha acompanhado o seu ataque inicial, e a concluir os 267,5 quilómetros da prova de fundo dos Mundiais de estrada de Kigali (Ruanda) em 6:21.20 horas.

O belga Remco Evenepoel juntou a prata ao ouro conquistado no contrarrelógio, acabando a 1.28 minutos do esloveno, com o irlandês Ben Healy a fechar o pódio, a 2.16.

