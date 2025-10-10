Campeonato Nacional de Boxe arranca hoje na Praia com 60 pugilistas de sete regiões desportivas

​O Campeonato Nacional de Boxe arranca hoje, na cidade da Praia, reunindo 60 pugilistas provenientes de sete regiões desportivas, num evento que celebra a união e progresso da modalidade em Cabo Verde.

O evento, organizado pela Federação Cabo-verdiana de Boxe (FCB), promete três dias de combates, espírito competitivo e valorização do talento nacional.

Em declarações à Inforpress, o presidente da FCB, Manuel Monteiro, afirmou que “esta tudo pronto”, acrescentando que, neste momento, as equipas se encontram a montar o ringue.

Segundo revelou, participam este ano 60 pugilistas em representação de sete regiões desportivas: Santo Antão Sul, São Vicente, Santiago Norte, Santiago Sul, Sal, Boavista e Fogo.

Avançou que apenas a comitiva da ilha de Fogo não se encontra na capital, devido “aos conhecidos constrangimentos nos transportes inter-ilhas”.

Apesar disso, Monteiro mostrou-se confiante no sucesso do campeonato, sublinhando que a expectativa é de realizar um grande evento, com mais regiões envolvidas e um público vibrante e participativo.

Por fim, o presidente apelou ao público para marcar presença e apoiar os atletas com “brio, carinho e respeito”, levando consigo energia positiva do evento.

“Queremos que cada um leve para casa a mensagem de união, para que o boxe continue a crescer e a dar passos firmes no país”, concluiu.