Mundial 2026: 22 selecções já garantiram presença

O Campeonato do Mundo de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, começa a ganhar forma. Já são 22 as seleções que asseguraram o passaporte para a maior competição de futebol do planeta - entre elas, Cabo Verde, que fará a sua estreia absoluta no torneio, após vencer Essuatíni por 3-0.

O feito histórico dos “Tubarões Azuis” ganha ainda maior relevo por marcar o regresso de um país lusófono africano à fase final de um Mundial, algo que não acontecia desde a presença de Angola na Alemanha, em 2006. Cabo Verde junta-se assim ao restrito grupo de nações africanas já apuradas, num Mundial que, pela primeira vez, contará com 48 participantes.

Selecções já qualificadas para o Mundial 2026

América do Norte, Central e Caraíbas

Canadá — 3.ª presença (qualificado como anfitrião) Estados Unidos — 12.ª presença (anfitrião) México — 18.ª presença (anfitrião)

América do Sul (CONMEBOL)

Argentina — 19.ª presença (campeã em 1978, 1986 e 2022) Brasil — 23.ª presença (recordista de participações e pentacampeão) Uruguai — 15.ª presença (campeão em 1930 e 1950) Colômbia — 6.ª presença Equador — 5.ª presença Paraguai — 8.ª presença

África (CAF)

Marrocos — 7.ª presença Tunísia — 8.ª presença Egipto — 4.ª presença Argélia — 5.ª presença Gana — 5.ª presença Cabo Verde — 1.ª presença (estreante)

Ásia (AFC)

Austrália — 7.ª presença Coreia do Sul — 12.ª presença Irão — 7.ª presença Japão — 8.ª presença Jordânia — 1.ª presença (estreante) Uzbequistão — 1.ª presença (estreante)

Oceânia (OFC)

Nova Zelândia — 3.ª presença

Vagas por definir

Com o alargamento do torneio para 48 selecções, ainda há bilhetes por entregar. A CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) tem três lugares directos em aberto; a CONMEBOL já preencheu as suas seis vagas, restando apenas uma equipa a disputar o play-off intercontinental. A AFC (Ásia) terá mais duas vagas disponíveis.

Entretanto, a UEFA (Europa), com 16 lugares, continua as suas fases de apuramento. O continente europeu será o mais representado, seguido por África e Ásia.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo será disputada de11 de Junho a 19 de Julho de 2026. O sorteio da fase de grupos está marcado para 6 de Dezembro, e, pela primeira vez, o torneio decorrerá em três países anfitriões.