Mundial 2026: 22 selecções já garantiram presença

O feito histórico dos “Tubarões Azuis” ganha ainda maior relevo por marcar o regresso de um país lusófono africano à fase final de um Mundial, algo que não acontecia desde a presença de Angola na Alemanha, em 2006. Cabo Verde junta-se assim ao restrito grupo de nações africanas já apuradas, num Mundial que, pela primeira vez, contará com 48 participantes.
Selecções já qualificadas para o Mundial 2026
América do Norte, Central e Caraíbas
- Canadá — 3.ª presença (qualificado como anfitrião)
- Estados Unidos — 12.ª presença (anfitrião)
- México — 18.ª presença (anfitrião)
América do Sul (CONMEBOL)
- Argentina — 19.ª presença (campeã em 1978, 1986 e 2022)
- Brasil — 23.ª presença (recordista de participações e pentacampeão)
- Uruguai — 15.ª presença (campeão em 1930 e 1950)
- Colômbia — 6.ª presença
- Equador — 5.ª presença
- Paraguai — 8.ª presença
África (CAF)
- Marrocos — 7.ª presença
- Tunísia — 8.ª presença
- Egipto — 4.ª presença
- Argélia — 5.ª presença
- Gana — 5.ª presença
- Cabo Verde — 1.ª presença (estreante)
Ásia (AFC)
- Austrália — 7.ª presença
- Coreia do Sul — 12.ª presença
- Irão — 7.ª presença
- Japão — 8.ª presença
- Jordânia — 1.ª presença (estreante)
- Uzbequistão — 1.ª presença (estreante)
Oceânia (OFC)
- Nova Zelândia — 3.ª presença
Vagas por definir
Com o alargamento do torneio para 48 selecções, ainda há bilhetes por entregar. A CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) tem três lugares directos em aberto; a CONMEBOL já preencheu as suas seis vagas, restando apenas uma equipa a disputar o play-off intercontinental. A AFC (Ásia) terá mais duas vagas disponíveis.
Entretanto, a UEFA (Europa), com 16 lugares, continua as suas fases de apuramento. O continente europeu será o mais representado, seguido por África e Ásia.
A 23.ª edição do Campeonato do Mundo será disputada de11 de Junho a 19 de Julho de 2026. O sorteio da fase de grupos está marcado para 6 de Dezembro, e, pela primeira vez, o torneio decorrerá em três países anfitriões.