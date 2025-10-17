Futebol Feminino: ​Silveria Nédio anuncia convocatória para eliminatória decisiva com Mali

A selecionadora nacional Silveria Nédio apresentou esta sexta-feira, 17, a lista das jogadoras escolhidas para os dois jogos da última eliminatória de qualificação da CAN Feminina 2026.

Depois da histórica qualificação da Selecção Nacional Sénior Masculina para a fase final do Mundial, chegou agora a vez da Selecção Nacional Sénior Feminina ter a possibilidade de fazer história.

A selecionadora reforça que a Selecção Nacional Sénior Feminina precisa do apoio de todos os cabo-verdianos para alcançar, pela primeira vez, a tão desejada participação na CAN Feminina 2026.

“Agora temos um sonho que emprestamos aos Tubarões Azuis, e também acabamos por nos inspirar no momento que o futebol está a passar em Cabo Verde”, afirma.

Silveria Nédio disse que quer o campo cheio no dia do jogo, “pois assim tem outra pinta e outro sabor. E nós, em casa, sempre fomos bem acolhidos e sempre tivemos bons resultados”.

Em relação às convocadas, sublinhou que estão em forma.

“Temos pouco tempo de treino na seleção, mas elas treinam nos seus clubes. Já na selecção tem três/quatro treinos para fazer o agrupamento, mas normalmente os atletas estão todas treinadas”, realça.

Antes da apresentação das convocadas, a Federação Cabo-verdiana de Futebol apelou a todos os adeptos para marcarem presença no Estádio Nacional, no próximo dia 24 de Outubro (sexta-feira), às 15h00, e apoiarem a nossa Seleção Nacional Sénior Feminina rumo a uma qualificação inédita.

De realçar que o jogo da 1ª mão será disputado no dia 24 de Outubro, às 15h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, e o jogo da 2ª mão está marcado para o dia 28 de Outubro, em território maliano.