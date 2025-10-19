Clubes de Santo Antão Sul rejeitam filiação da AJUT, que vai recorrer da decisão

Os clubes de futebol da região desportiva de Santo Antão Sul recusaram, na sexta-feira, o pedido de filiação da Associação Jovens Unidos do Tarrafal (AJUT) na Associação Regional de Futebol, impedindo o novo clube de participar nas competições oficiais da época.

Em declarações à Inforpress, o presidente da AJUT, João Crisóstomo, anunciou a intenção de recorrer da decisão “ao órgão competente da Federação Cabo-verdiana de Futebol ou, se necessário, aos tribunais”, por considerar a recusa “injusta e sem fundamento”.

“Foi uma vergonha para o futebol em Santo Antão Sul”, afirmou o dirigente, sublinhando que “há espaço para todos” no futebol porto-novense.

Segundo João Crisóstomo, a AJUT cumpre todos os requisitos exigidos para a filiação e considera a deliberação dos clubes “uma humilhação”, garantindo que a associação “não vai desistir enquanto não conseguir alcançar esse objetivo”.

O dirigente adianta ainda que o clube está já a preparar-se para participar no campeonato regional e nas restantes provas oficiais a partir da época 2026/2027.

Criada no início de 2025, a AJUT pretende também lançar uma escola de iniciação desportiva e competir em outras modalidades, como futsal, voleibol, andebol e basquetebol.

Em Abril deste ano, a associação, em parceria com o Porto Novo Basket, iniciou um projeto de formação em basquetebol no Tarrafal de Monte Trigo.