​Primeiro-Ministro recebe Selecção Feminina de Futebol antes dos jogos da qualificação do CAN 2026

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, recebeu esta terça-feira, 21, na cidade da Praia, as jogadoras e a equipa técnica da Selecção Nacional Feminina de Futebol, numa cerimónia de motivação antes da partida para os dois jogos da última eliminatória de qualificação do CAN 2026.

O jogo da 1ª mão será disputado esta sexta-feira, 24, às 15h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, e o jogo da 2ª mão está marcado para o dia 28 de Outubro, em território maliano.

O Chefe do Governo destacou o orgulho nacional em torno da equipa feminina e reforçou o compromisso do Executivo com o desporto e a igualdade no futebol.

“Vão realizar o vosso sonho com determinação e muito talento. Podem contar com o apoio do governo. Este acto serve, primeiro, para vos motivar mais do que aquilo que já estão, incentivar, e segundo, para dar visibilidade”, afirma.

A seleccionadora nacional, Silveria Nédio (Nita), agradeceu a recepção e reafirmou o compromisso da equipa com o país.

“Obrigada, Senhor Primeiro-Ministro, por nos receber nesta casa. Estamos aqui para honrar o compromisso com Cabo Verde. Temos sonhos, determinação e, com o apoio de todos, esperamos também fazer história”, assevera.

Silveria Nédio destacou ainda o simbolismo do apoio à selecção feminina, recordando o gesto do presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, após o apuramento da selecção masculina para o Mundial 2026.

“O nosso presidente levantou os dois braços, um para o masculino e outro para o feminino, pedindo a Cabo Verde para abraçar também as nossas jogadoras”, refere.

A capitã Varsénia da Luz expressou a alegria e a motivação do grupo. “Agradeço ao Primeiro-Ministro e a toda a delegação pela recepção. Estamos motivadas, alegres e com aquele moral para conseguirmos um feito histórico para Cabo Verde e para o futebol feminino”.

Já a vice-presidente da FCF, Tatiana Carvalho, realçou o crescimento da modalidade e o momento decisivo que o futebol feminino vive. “Agora sentimos que chegou a nossa hora de dignificar o futebol cabo-verdiano e dar alegria a todo o país”.