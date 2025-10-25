​Selecção cabo-verdiana de futebol feminino perde em casa com o Mali

Num jogo em que a selecção teve boas oportunidades de golo, mas acabou por sofrer um golo e ficar em desvantagem.
O golo que ditou a vitória das malianas foi apontado na segunda parte do jogo. Depois desse golo, a selecção cabo-verdiana tentou virar o jogo mas não conseguiu.
Resta agora Cabo Verde inverter esse resultado com o jogo da segunda mão, que está agendado para o dia 28, no território maliano, para poder atingir o objectivo de qualificação história para uma fase final do Campeonato Africano das Nações.