Futebol: Internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral apresentado como reforço do Benfica

​O internacional cabo-verdiano Sidny Lopes Cabral é o novo reforço do Benfica, anunciou hoje o clube ‘encarnado’,no penúltimo dia de 2025.

O lateral, de 23 anos, chega proveniente do Estrela da Amadora, depois de se ter destacado na primeira metade da temporada, e custou cerca de seis milhõeseassinou um contrato válido até 2030.

Sidny Lopes Cabral realizou os exames médicos na segunda-feira,29, e fica ligado ao Benfica por quatro épocas e meia, integrando o plantel orientado pelo José Mourinho.

Na presente época, registou oito contribuições directas para golo em 16 jogos ao serviço da equipa da Reboleira [Estrela da Amadora].

Nas redes sociais, o jogador assinalou o final da primeira metade da época com a publicação de um vídeo com os melhores momentos pelo Estrela da Amadora, acompanhado da mensagem: “Metade da época concluída. Mais por vir”.

Natural de Roterdão, Países Baixos, terminou a formação nesse país antes de rumar ao futebol sueco e, depois, ao alemão.

É internacional por Cabo Verde por sete ocasiões, comdois golos marcadose integrou a selecção que recentemente garantiu um apuramento histórico para o Mundial.