​Atleta Pedro Alexandre Lopes Correia morre durante final do Torneio Intermunicipal no Tarrafal

O atleta Pedro Alexandre Lopes Correia, conhecido no meio desportivo por “Kunda”, faleceu esta terça-feira, 06, no município do Tarrafal, após sofrer uma paragem cardíaca durante a final do Torneio Intermunicipal de Futebol.

Segundo a Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, o incidente ocorreu enquanto o atleta representava o Tarrafal no jogo frente à selecção de Santa Catarina. A partida estava inserida nas festividades de Nhu Santo Amaro.

A mesma fonte refere que Kunda sentiu-se mal ainda durante a partida, tendo sido prontamente assistido no local.

“Apesar de ter recebido assistência imediata no local e de ter sido prontamente encaminhado para a unidade hospitalar, Kunda Correia acabou por não resistir”, relata.

Pedro Alexandre Lopes Correia era capitão do Estrela dos Amadores, equipa tarrafalense, destacando-se pelo seu compromisso, liderança e dedicação ao desporto.

A Câmara Municipal do Tarrafal lamenta “profundamente” o falecimento do atleta e endereça as mais sentidas condolências à família enlutada, aos amigos, à comunidade desportiva e a todos aqueles que com ele conviveram, solidarizando-se com a dor de todos os que sofrem por esta irreparável perda.