​Presidente da FCA nomeada Embaixadora Oficial da Interamnia World Cup

A presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Ângela Almeida, foi nomeada Embaixadora Oficial da Interamnia World Cup em Cabo Verde, integrando uma rede internacional de 210 embaixadores que promovem o torneio a nível global. A informação foi divulgada esta quarta-feira, 07, pela Federação Cabo-verdiana de Andebol.

Segundo a mesma fonte, enquanto embaixadora, Ângela Almeida terá como missão promover o torneio em Cabo Verde, salvaguardando os valores desportivos e socioculturais que caracterizam este evento de referência.

A Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA) expressou sua satisfação pela nomeação, destacando que ela reforça a projecção internacional do andebol cabo-verdiano e abre novas oportunidades de intercâmbio e desenvolvimento da modalidade.

A mesma fonte indica que a Interamnia World Cup é um dos mais prestigiados torneios internacionais de andebol juvenil, masculino e feminino, realizado anualmente em Teramo, Itália.

Reconhecida pela Federação Internacional de Andebol (IHF), a competição distingue-se pela forte componente desportiva aliada à promoção do intercâmbio cultural, inclusão social, amizade e solidariedade entre os povos.

A 53.ª edição do torneio terá lugar de 9 a 15 de Julho de 2026, mantendo a Interamnia World Cup como um verdadeiro ponto de encontro entre o desporto, a cultura e a convivência entre jovens atletas de todo o mundo.