FC Porto abre escola de futebol Dragon Force em Cabo Verde

O Futebol Clube do Porto e a Associação Escola de Futebol Achada Grande Trás (EFAT) selaram um acordo para o desenvolvimento conjunto de uma escola de futebol Dragon Force by FC Porto em Cabo Verde, com início já este ano .

Conforme explicou a EFAT num comunicado de imprensa, a nova escola tem como principal objectivo identificar, desenvolver e potenciar jovens talentos cabo-verdianos, sem descurar a formação contínua dos treinadores locais consoante a metodologia FC Porto.

Depois do Brasil, Zimbabué, Turquia, Monterrey (México) e Chipre, o FC Porto avança agora para Cabo Verde, a primeira de quatro novas escolas internacionais que o clube irá anunciar ao longo de 2026, escreveu o clube português na sua página.

Para Ricardo Frey Ramos, gestor executivo da Dragon Force, “Cabo Verde era um desejo antigo que nunca ficou esquecido”.

“A EFAT, que conhecemos desde 2016 e cujo crescimento temos acompanhado de perto, é o parceiro certo para a implementação da nossa escola Dragon Force em Cabo Verde. Vamos focar-nos, numa primeira fase, na formação desportiva e pedagógica do Staff local, para podermos potenciar ao máximo o talento e a paixão que cada criança vive com a bola nos pés ao longo dos anos”, afirmou.

Fundada em 2012, a EFAT nasceu como um projecto de intervenção social, usando o desporto como instrumento de inclusão e transformação comunitária, no combate a problemas como a criminalidade juvenil, o uso de drogas e o insucesso escolar.