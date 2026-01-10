Children's Trust CV: Mais de que um projeto, um propósito

A Children’s Trust CV é uma ONG sem fins lucrativos, nascida em 2022, cujo objectivo é trabalhar na prevenção de desvios comportamentais através do desporto, de actividades lúdicas e recreativas, da promoção da cidadania, bem como na capacitação de comunidades e na sensibilização ambiental e animal.

Ao Expresso das Ilhas, Ronivaldo Costa, presidente da Children’s Trust CV, fala sobre as realizações do projecto até ao momento e os planos vindouros. Amante do desporto, este mentor é formado em fisioterapia, massoterapia e outras áreas complementares.

Para além da modalidade desportiva do boxe, desde a sua fundação a ONG tem realizado diversas actividades, como feiras de saúde para idosos e comunidades em geral, campanhas de limpeza e visitas institucionais, com o desígnio de mostrar a crianças e jovens que há sempre possibilidades de seguir outros rumos na vida.

O foco é também fazer chegar às comunidades mais vulneráveis outro estilo de vida, mais saudável, levar oportunidades visíveis para mudanças na vida das pessoas e contribuir para um país mais seguro e mais capacitado.

Ronivaldo Costa destaca intervenções efectuadas, durante cerca de um ano e alguns meses, no bairro de Achada Santo António. Das acções, cita homenagens aos antigos pugilistas de Achada Santo António, a pacificação entre quatro grupos rivais no ano de 2022 e a recolha anónima de oito armas de fogo e 16 munições.

A nível do ensino, estima-se que cerca de 120 jovens tenham beneficiado de formação profissional, concretizada mediante parceria com o gabinete do Primeiro-Ministro. Esses jovens formaram-se nas áreas de electricidade, canalização, pladur, climatização e electromecânica.

“Um dos objectivos, também da associação, é dar aos jovens uma ferramenta com a qual possam ganhar autonomia e trazer sustentabilidade para a sua comunidade e para a sua família”, refere.

Foi dada também a oportunidade a 15 jovens de obterem carta de condução, concretizada através de parcerias com escolas de condução.

Em Achada Eugénio Lima, a associação expandiu o seu trabalho com a criação da Academia Zona Lima, beneficiando mais de 80 crianças, com treinos diários, actividades de cidadania, recreação e educação cívica. Trata-se de um espaço de acolhimento, no sentido de dar orientações, mas também com a intenção de descobrir talentos, “sabendo que é nas comunidades mais vulneráveis que se encontram vários talentos escondidos”.

Há ainda, para esta comunidade, dinâmicas desportivas com outras localidades, como a Safende Boxe, sendo esta uma forma encontrada para criar laços de amizade entre crianças de bairros distintos.

O fundador e presidente contabiliza ter trabalhado com um total de 200 crianças entre as duas comunidades, desde a fundação até à presente data.

Dinâmicas desportivas

Fora do país, os atletas competiram na Marvila Box Cup 2025 (ou Open Boxe Marvila), um torneio internacional de boxe realizado em Marvila, Lisboa, organizado pela Escola de Boxe Jorge Pina, aberto a todos os níveis, de iniciantes a experientes. Em 2024, participaram no Algarve Box Cup, competição amadora realizada na região de Lagoa, Portugal. Esta última contou inicialmente com dois atletas inscritos; contudo, por situações relacionadas com a organização do evento, apenas um atleta acabou por competir, conquistando uma medalha de bronze.

Para este ano, já existe um convite para competir no Algarve Box Cup 2026, que deverá realizar-se nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro, e para Marvila, no mês de Fevereiro.

Tudo isto, segundo Ronivaldo Costa, para dizer que a Children’s Trust CV não é apenas um projecto, mas um propósito, no sentido de fazer a diferença e criar oportunidades.

“Cabo Verde é um país pequeno, mas cheio de recursos humanos, com uma população jovem e um palco de talentos”, afirma. Defende uma maior aposta, pois, no seu entender, o desporto é uma das ferramentas que transforma vidas, ajuda a ganhar disciplina, controlo e trabalha o psicológico.

Projecto especial

Em 2023, a Children’s Trust CV lançou o projecto “Swimming4Change”, dedicado à prevenção de afogamentos, à educação marítima e à promoção da segurança em ambiente aquático.

O lançamento do projecto coincidiu simbolicamente com o dia em que o fundador completou 18 anos de aprovação na modalidade de natação em águas abertas, reforçando o compromisso pessoal e institucional com esta causa essencial.

Desafios financeiros

Ronivaldo Costa lamenta a indisponibilidade de recursos financeiros, que se fazem necessários para as competições internacionais que se avizinham.

“O problema é que 99% dos jovens que querem mostrar o seu talento têm problemas económicos”, reconhece, acrescentando que a participação dos atletas em competições internacionais exerce uma influência positiva na vida de outros jovens. Como explica, ao regressarem ao país, incentivam automaticamente outros a participarem na academia.

Costa deixa um apelo às instituições governamentais e não governamentais, bem como a empresas nacionais e internacionais, de modo a apoiarem a iniciativa e a contribuírem para a segurança, “não apenas dentro das comunidades, mas também no país”.

A intenção é continuar a contribuir para os pais e para as comunidades através da Children’s Trust CV, apesar dos impasses. Ronivaldo Costa assume para si a responsabilidade de ser um líder que se preocupa com os seus e utiliza o desporto como instrumento para impactar vidas.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1258 de 07 de Janeiro de 2026.