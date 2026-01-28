Desporto

Futsal/CAN: Cabo Verde joga hoje no Senegal em busca de passagem à segunda fase

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,28 jan 2026 11:44

​A selecção de Cabo Verde de futsal procura hoje, em Thiés, Senegal, a passagem à segunda eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN), em jogo da segunda-mão dos preliminares com o Senegal.

A partida, que tem o seu início agendado para as 16:00 locais (15:00 em Cabo Verde), representa um marco para a modalidade, após a vitória de 4-0 alcançada no jogo da primeira-mão, realizado no Pavilhão Municipal do Tarrafal de Santiago.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o colectivo nacional encontra-se em solo senegalês desde segunda-feira, 26, tendo cumprido um programa de recuperação física logo após a chegada.

O seleccionador de Cabo Verde, o luso-brasileiro Manogo Pangani, disse que apesar da vitória esclarecida de 4-0 nessa que foi a primeira partida de sempre da selecção nacional da modalidade num jogo de acesso ao CAN, o grupo encara a partida com muita responsabilidade e respeito pelo adversário, que vai jogar perante o seu público.

O técnico avançou, entretanto, que Cabo Verde está concentrada e focada para confirmar a passagem à segunda fase, na qual terá como adversário a equipa nacional do Egipto, para o jogo da entrada da fase de grupos.

