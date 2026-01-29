Desporto

Qualificação CAN/Futsal: Cabo Verde vence no Senegal e confirma qualificação à segunda eliminatória

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,29 jan 2026 8:23

A seleção cabo-verdiana de futsal venceu esta quarta-feira o Senegal por 5-2 no Dakar Arena, e assegurou a segunda eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, Isaías Furtado, com um “hat-trick”, Rui Fortes e Joel Ribeiro foram os marcadores de serviços dos Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a selecção crioula neste jogo da segunda mão da primeira eliminatória.

Refira-se que na primeira mão, disputada no pavilhão Municipal do Tarrafal de Santiago, na sexta-feira passada, Cabo Verde havia vencido o Senegal por 4-0, nessa que foi a primeira aparição da seleção nacional de futsal numa eliminatória do CAN.

Com esta passagem, Cabo Verde vai agora jogar a sua entrada na fase de Grupo com a equipa nacional do Egipto.

Tópicos

Futsal CAN Cabo Verde Senegal Apuramento

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,29 jan 2026 8:23

Editado porAndre Amaral  em  29 jan 2026 9:29

