Qualificação CAN/Futsal: Cabo Verde vence no Senegal e confirma qualificação à segunda eliminatória

A seleção cabo-verdiana de futsal venceu esta quarta-feira o Senegal por 5-2 no Dakar Arena, e assegurou a segunda eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, Isaías Furtado, com um “hat-trick”, Rui Fortes e Joel Ribeiro foram os marcadores de serviços dos Tubarões Azuis, nome pelo qual é conhecida a selecção crioula neste jogo da segunda mão da primeira eliminatória.

Refira-se que na primeira mão, disputada no pavilhão Municipal do Tarrafal de Santiago, na sexta-feira passada, Cabo Verde havia vencido o Senegal por 4-0, nessa que foi a primeira aparição da seleção nacional de futsal numa eliminatória do CAN.

Com esta passagem, Cabo Verde vai agora jogar a sua entrada na fase de Grupo com a equipa nacional do Egipto.