CAN/Andebol: Cabo Verde elimina Guiné Conacri e qualifica-se para as meias finais

A seleção de Cabo Verde de andebol sénior masculina venceu este domingo a Guiné Conacri por 45-25 em jogo das quartas-de-finais do 27.º Campeonato Africano das Nações, que decorre em Kigali (Ruanda), e qualificou-se às meias-finais.

Numa partida totalmente dominada pelo selecção de Cabo Verde, o atacante Délcio de Pina, com 10 golos, foi distinguido com o troféu MVP.

Com mais esta vitória, Cabo Verde soma o quarto triunfo consecutivo ao cabo de igual número de jogos no CAN’2026 e vai agora jogar as meias-finais com a Tunísia, em jogo agendado para amanhã, 27.

Na fase de grupos Cabo Verde derrotou Congo, Benin e Marrocos, às quais se junta agora no “main-round” a vitória sobre a Guiné Conacri.

Resultado das quartas-de-finais realizados hoje:

Angola - Nigéria (27-24), Tunísia – Marrocos (29-28), Egipto - Argélia (42 - 28 ) e Cabo Verde - Guiné Conacri (45-25).

Jogos das meias-finais:

Angola - Egipto e Tunísia - Cabo Verde.

A 27ª edição do Campeonato Africano das Nações, CAN’2026 masculina, decorre de 21 a 31 do corrente em Kigali, Ruanda.