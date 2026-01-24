CAN 2026/Andebol: Cabo Verde fecha fase de grupos só com vitórias após o triunfo de 32-24 frente ao Benim

Depois de triunfos diante da República Democrática do Congo (34-28) e do Reino de Marrocos (33-28), a equipa cabo-verdiana voltou a demonstrar superioridade, frente à selecção do Benim, entrando forte no encontro e chegando ao intervalo em vantagem por 14-11.
Na segunda parte, Cabo Verde manteve o controlo do jogo, consolidou a sua organização defensiva e soube gerir o ritmo da partida, ampliando gradualmente a diferença no marcador até fixar o resultado final em 32-24.
O capitão Leandro Semedo foi o MVP.
Com este desfecho, os Tubarões Azuis somam a terceira vitória consecutiva e terminam a fase de grupos com seis pontos e asseguram a liderança do Grupo D, confirmando um arranque sólido na competição continental.
Cabo Verde, que, já na segunda jornada, tinha garantido a qualificação para o main-round, aguarda pelo desfecho da terceira jornada para conhecer o adversário das oitavas-de-final.
Este foi o primeiro jogo do dia, sendo que no outro jogo desta poule vão defrontar-se as selecções nacionais do Congo e Marrocos, ambas adversárias derrotadas por Cabo Verde na primeira e segunda jornada, respectivamente.
Jogos do dia:
Benim x Cabo Verde (24-32), Uganda x Egipto, Marrocos x Congo, Zâmbia x Argélia, Angola x Gabão, Quénia x Turquia, Guiné Conacri x Camarões e Nigéria x Ruanda.
Os convocados de Cabo Verde:
Guarda-redes: Elcio Fernandes (Puente Genil, Espanha), Bruno Fernandes (Chev Diekirch, Luxemburgo) e Odair Faial (ASA Stars, Cabo Verde).
Ponta Esquerda: Alexandre Pereira (Belenenses, Portugal), Gilson Correia (Chev Diekirch, Luxemburgo).
Ponta Direita: Fábio Pereira- Kärra HF, Suéca; Edmilson Garcia (Artística de Avanca, Portugal) e Carlos da Silva (ADR Graciosa, Cabo Verde).
Pivot: Paulo Moreno (Clube Chartres, França), e Felisberto Landim (Belenenses, Portugal).
Primeira Linha: Leandro Semedo (Puente Genil, Espanha), Délcio Pina (Clube Marítimo, Portugal), Carlos Chantre (ASA Stars, Cabo Verde) e Celso Tavares (ASA Stars, Cabo Verde) Bruno Landim, Edmilson Araújo (Istres Provence, França), Hélio de Pina (Balonmano Base Oviedo, Espanha) e João Furtado (CB Burgos, Espanha).