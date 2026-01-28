Andebol: Cabo Verde perde com Tunísia por 25‑37 e vai agora enfrentar Egipto

O encontro marcou a partida da fase principal (Main Round) do Campeonato Africano das Nações de Andebol 2026, realizada na BK Arena, Kigali, Ruanda.
O primeiro tempo terminou 10‑15 a favor da Tunísia, que controlou a partida desde cedo.
Na segunda parte, a equipa tunisina ampliou a vantagem para 22‑15, assegurando a vitória final por 12 golos de diferença neste que foi a primeira derrota dos cabo-verdianos na prova.
Apesar deste desaire, Cabo Verde mantém-se entre as quatro melhores selecções africanas e já tinha assegurado a qualificação para o Campeonato do Mundo de Andebol Masculino 2027, fruto de vitórias anteriores na fase principal, incluindo triunfos sobre Guiné-Conacri (45‑25), República Democrática do Congo (34‑28), Marrocos (33‑28) e Benim (32‑24).
O próximo desafio de Cabo Verde será nas meias-finais, frente ao Egipto, tricampeão africano com títulos conquistados em 2023, 2024 e 2025.
O vencedor do embate seguirá para a final marcada para 31 de Janeiro, enquanto a Tunísia enfrenta a Argélia na outra meia-final.
Cabo Verde procura agora superar um dos históricos do andebol africano e garantir um lugar na final, consolidando um dos melhores desempenhos da sua história no CAN.