Desporto

CAN 2026/Andebol: Selecção Nacional estreia-se com vitória

PorAnilza Rocha,21 jan 2026 15:45

A selecção cabo-verdiana sénior masculina de andebol venceu a sua congénere da República Democrática do Congo por 34–28, na estreia no Campeonato Africano das Nações (CAN) de Andebol.

O encontro foi disputado às 13h30 (hora de Cabo Verde), neste que foi também o primeiro dia da competição, que decorre até 31 de Janeiro, em Kigali, Ruanda.

A República Democrática do Congo entrou melhor na partida e inaugurou o marcador logo ao 1.º minuto, por intermédio de Aymeric Keret. A resposta de Cabo Verde surgiu no minuto seguinte, com Délcio de Pina, atleta do Marítimo, de Portugal, a marcar o primeiro golo para a equipa nacional.

O jogo manteve-se equilibrado ao longo da primeira parte, chegando ao intervalo com o placar de  13–12.

Na segunda parte, a selecção nacional passou a assumir o controlo do jogo, ganhando vantagem aos poucos. Aos 55 minutos, Cabo Verde atingiu a marca dos 30 golos, consolidando a superioridade no marcador. O golo que confirmou a vitória foi apontado por Bruno Landim, jogador da primeira linha, já aos 60 minutos.

O próximo desafio dos Tubarões Azuis do andebol está agendado para quinta-feira, dia 22, frente a Marrocos, seguindo-se o confronto com o Benim, no sábado, dia 24, ambos com início marcado para as 12h00 (hora de Cabo Verde).

Autoria:Anilza Rocha,21 jan 2026 15:45

Editado porAndre Amaral  em  21 jan 2026 16:29

