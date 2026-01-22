Segundo jogo, nova vitória. Cabo Verde vence Marrocos na CAN de andebol

A selecção sénior masculina de andebol de Cabo Verde venceu Marrocos por 33-28 num duelo válido pelo Campeonato Africano das Nações (CAN). O encontro, referente à segunda jornada da fase de grupos da competição continental, terminou com uma vantagem confortável para os Tubarões Azuis.

O jogo, em que Cabo Verde disputava com Marrocos a liderança do Grupo D, começou com a equipa norte africana a liderar o marcador, uma vantagem que manteve até ao intervalo altura em que a equipa marroquina liderava o marcador por 13-17.

No entanto, a segunda parte trouxe a reviravolta no marcador com Cabo Verde a marcar 20 golos contra os 11 de Marrocos.

Délcio de Pina, jogador do Marítimo, de Portugal, foi o melhor marcador do encontro com 13 golos.

Com esta vitória a selecção nacional já tem 4 pontos conta os 2 de Marrocos e passa a liderar isoladamente o Grupo D do torneio que decorre em Kigali, capital do Ruanda.

Além de Cabo Verde e Marrocos fazem parte deste grupo D as selecções do Congo e do Benim que ocupam os dois últimos lugares ainda com 0 pontos.

O próximo jogo de Cabo Verde é frente à selecção do Benim, sábado às 12h00.