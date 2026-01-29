Desporto

Andebol: Cabo Verde perde frente ao Egipto e falha final do CAN

PorAnilza Rocha,29 jan 2026 16:08

A selecção nacional sénior masculina de andebol perdeu por 32–26 frente ao Egipto, nas meias-finais do Campeonato Africano das Nações de Andebol(CAN 2026), ficando assim de fora da final da competição.

A equipa cabo-verdiana entrou melhor na partida e marcou o primeiro golo do encontro logo aos 32 segundos de jogo, por intermédio de Bruno Landim.

No entanto, a selecção egípcia, tricampeã africana, assumiu a liderança da partida e chegou ao intervalo a vencer por 16–11.

Com este resultado, Cabo Verde fica afastado da luta pelo título africano e vai agora disputar o terceiro ou quarto lugar do pódio do CAN. O adversário para este encontro ainda não é conhecido.

Os Tubarões Azuis entraram nesta edição do CAN de andebol com bons resultados, começando com uma vitória frente à sua congénere da República Democrática do Congo, por 34–28. Na segunda partida, venceu Marrocos por 33–28, fechando a fase de grupos apenas com vitórias, após o triunfo por 32–24 diante do Benim.

Nos quartos-de-final, a selecção nacional sénior masculina de andebol derrotou a Guiné-Conacri por 45–25.

Tópicos

Egipto perde andebol Cabo Verde

Autoria:Anilza Rocha,29 jan 2026 16:08

Editado porAndre Amaral  em  29 jan 2026 17:19

