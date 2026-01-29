Andebol: Cabo Verde perde frente ao Egipto e falha final do CAN

A equipa cabo-verdiana entrou melhor na partida e marcou o primeiro golo do encontro logo aos 32 segundos de jogo, por intermédio de Bruno Landim.
No entanto, a selecção egípcia, tricampeã africana, assumiu a liderança da partida e chegou ao intervalo a vencer por 16–11.
Com este resultado, Cabo Verde fica afastado da luta pelo título africano e vai agora disputar o terceiro ou quarto lugar do pódio do CAN. O adversário para este encontro ainda não é conhecido.
Os Tubarões Azuis entraram nesta edição do CAN de andebol com bons resultados, começando com uma vitória frente à sua congénere da República Democrática do Congo, por 34–28. Na segunda partida, venceu Marrocos por 33–28, fechando a fase de grupos apenas com vitórias, após o triunfo por 32–24 diante do Benim.
Nos quartos-de-final, a selecção nacional sénior masculina de andebol derrotou a Guiné-Conacri por 45–25.