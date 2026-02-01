Gala “Sal Campeão 2025” galardoa os melhores do desporto na ilha do Sal

A cidade de Santa Maria vestiu-se de gala neste sábado, 31, para acolher a edição 2025 da Gala Sal Campeão, numa noite marcada pela emoção e pelo reconhecimento do esforço físico e estratégico.

O evento, que já se consolidou como o “Óscar” do desporto local, reuniu a elite desportiva da ilha para homenagear atletas, treinadores, dirigentes e instituições que elevaram o nome do Sal e de Cabo Verde na última época.

A cerimónia percorreu diversas categorias, desde o desporto escolar até ao federado, sem esquecer o desporto adaptado, reforçando o compromisso da ilha com a inclusão e a meritocracia.

No Desporto Adaptado, o talento jovem brilhou com Yesmene Kiara Tomás do Rosário e Edson José Brito da Cruz a receberem os prémios de Atleta Revelação.

No topo da categoria, António dos Reis Fortes e Ciara Tavares foram coroados como Atletas do Ano.

No futebol, o domínio foi do Grupo Desportivo da Palmeira, que conquistou o título de Equipa do Ano após uma época em que venceu o Campeonato Regional, a Taça Dja d'Sal e o Campeonato Nacional.

O seu treinador, António Leite (Toca), foi justamente distinguido como Personalidade Desportiva do Ano e Treinador do Ano, sendo representado pelo seu filho, Tarik Leite.

Nas revelações do desporto convencional, os nomes de Nisian Lima (natação) e Gerson Vicente (atletismo) marcaram o palco como jovens talentos da época.

O Prémio Prestígio marcou o bloco seguinte, com o jornalista Moisés Évora a ser reconhecido pelo seu acompanhamento e divulgação dos jogos da selecção nacional de futebol durante a fase de qualificação para o Campeonato Mundial de Futebol.

Seguiu-se uma homenagem a Caetano de Sousa, figura histórica do associativismo no Sal, e a atribuição do Prémio Desporto Escolar à Delegação do Ministério da Educação do Sal.

A Escola de Natação Jadir foi também distinguida com o Prémio Mérito na Formação Desportiva, enquanto Aristides de Deus (Grupo Gaviões) e o doutor Carlos Saint Félix foram honrados com o Prémio Dedicação.

No atletismo, Josilene Monteiro e Nuno Lopes foram os vencedores nas categorias de Atleta Feminino e Masculino do Ano, em modalidade individual.

A carreira desportiva foi celebrada com a entrega de troféus a António Mendes e Osvaldo Estrela, ambos com percursos notáveis no futebol e na arbitragem.

No sector das parcerias, a Nautic Sports Events foi distinguida como Entidade Parceira do Ano, pela promoção de eventos internacionais como o GKA Kitesurf World Tour.

O Grupo Desportivo da Palmeira foi um dos nomes mais repetidos da noite, vencendo os prémios de Mérito Desportivo e de Equipa do Ano, fruto da conquista de todos os títulos regionais e nacionais na época 2024/25.

Rui Santos foi eleito Colaborador Desportivo do Ano e a Associação Regional de Futebol recebeu o título de Associação do Ano.

A distinção de Personalidade Desportiva do Ano foi atribuída a António Leite (Toca), pelo sucesso alcançado como treinador.

Na recta final da gala, foi entregue o prémio de Dirigente do Ano a Jamilson Delgado.

Leónidas da Graça foi eleito Árbitro do Ano. Nas modalidades colectivas, o futebolista João Soares e a andebolista Sara Varela foram consagrados Atletas do Ano.

O segundo Prémio Prestígio da noite foi entregue a Pedro Neves, bem como um reconhecimento especial à Federação Caboverdiana de Futebol, que recebeu uma menção honrosa pela qualificação histórica das selecções masculina e feminina para os respectivos Campeonatos Mundiais e de África de 2026, um marco que ecoou com orgulho entre os presentes.

A noite encerrou-se com uma homenagem póstuma a Carlos Rocha, mais conhecido por Rodas, recordando a sua dedicação ao desenvolvimento desportivo da ilha e sublinhando que o seu legado continua vivo através das novas gerações.

O encerramento da gala contou com a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, que não escondeu o entusiasmo com o nível do desporto local.

Sob o lema “Honramos os campeões e inspiramos gerações”, o autarca sublinhou a importância de reconhecer aqueles que projectam o nome da ilha e do país.

“Estamos a viver um dia de muito orgulho. Temos de honrar aqueles que estão a projectar o nome do Sal a nível nacional e internacional. O Sal está no topo em matéria de desporto”, afirmou Júlio Lopes.

O edil destacou ainda o papel preventivo e inspirador do desporto para a juventude.

“Queremos inspirar as gerações; que cada vitória sirva para incentivar os nossos jovens a sonhar e a vencer. Temos de oferecer boas alternativas aos nossos jovens, para que não escolham caminhos que não contribuem para o melhor Cabo Verde que todos almejamos”, concluiu.

A noite, que celebrou o esforço e a dedicação dos agentes desportivos locais, foi intercalada por momentos culturais com as vozes de Tio Lino e do grupo N’Joy Music, reforçando o espírito de festa que marcou esta edição da Gala “Sal Campeão”.