Desporto

​Câmara do Maio realiza torneio “Wash” na localidade do Morro

PorDulcina Mendes,6 fev 2026 10:51

A Câmara Municipal do Maio realiza este sábado, 7, na localidade do Morro, o torneio Wash, com foco especial nas crianças que são as maiores beneficiadas pelo projecto.

Numa publicação na rede social, a edilidade explica que a iniciativa acontece no âmbito do projecto “Acesso às Redes de Abastecimento de Água Potável para crianças, pessoas com deficiência e idosos”. O projecto é financiado pela UNICEF, em parceria com o PNUD.

A mesma fonte sublinha ainda que a iniciativa tem como objectivo promover a sensibilização comunitária sobre a importância da água potável, do saneamento e da higiene, incentivando práticas saudáveis junto das crianças, pessoas com deficiência e idosos.

O torneio integra-se nas acções do projecto executado pela Águas e Energia do Maio (AEM), com impacto directo em várias comunidades da ilha, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o fortalecimento da educação em saúde e higiene.

Neste sentido, a Câmara Municipal do Maio convida toda a população a acompanhar e participar deste evento, que reforça o espírito de cidadania e convívio comunitário.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Câmara Municipal do Maio torneio Wash

Autoria:Dulcina Mendes,6 fev 2026 10:51

Editado porAndre Amaral  em  6 fev 2026 12:16

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.