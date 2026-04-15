Taça de Cabo Verde: Grémio Desportivo de Nhagar vence Benfica da Brava por 3-0

O Grémio Desportivo de Nhagar venceu o Benfica da Brava por 3-0, em jogo da 1.ª eliminatória da Taça de Cabo Verde, disputado esta terça-feira, no Estádio 25 de Julho, conforme divulgou a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Os golos da disputa, foram apontados por Danilson Nobre, na própria baliza, Ledilson Semedo e Edmilson Pereira, que fechou o marcador.

Com este resultado, o Grémio de Nhagar garante a qualificação para a 2.ª eliminatória, onde irá defrontar o Desportivo da Praia.

A partida está agendada para este fim-de-semana, no concelho de Santa Cruz, com a equipa a apelar ao apoio dos adeptos de Santa Catarina e de todo o interior de Santiago Norte.

Para hoje estava marcado o encontro n.º 1 entre Solpontense e Sanjoanenses, no Estádio João Serra, referente à 1.ª eliminatória, entretanto, por “razões ponderosas”, não irá se realizar, conforme comunicado da FCF.