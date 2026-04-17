Futebol: FCF apresenta novos equipamentos para o Mundial 2026 com mensagem de união e ambição

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) apresentou esta quinta-feira, na Praia, os novos equipamentos da selecção nacional para o Mundial 2026, uma imagem renovada que, segundo o seu presidente, assenta nos pilares da "união, resiliência e ambição".

À imprensa, Mário Semedo afirmou que a nova camisola simboliza o compromisso de reforçar a união entre os residentes e a vasta diáspora cabo-verdiana.

“É uma mensagem de resiliência e de união cada vez maior com a diáspora, que é um sector muito importante”, realçou, sublinhando que o actual momento resulta de “muito trabalho e seriedade”.

O novo equipamento é fruto de uma parceria com a marca Capelli Sport, seleccionada após a FCF analisar várias propostas na sequência da qualificação histórica dos “Tubarões Azuis” para a fase final do Campeonato do Mundo. Segundo o dirigente, a empresa apresentou as melhores condições para apoiar a selecção.

As camisolas já se encontram disponíveis para venda ‘online’, prevendo-se o início da comercialização física em Cabo Verde para breve, com a distribuição sob responsabilidade da própria marca.

Sobre o risco de contrafacção, Mário Semedo reconheceu ser uma preocupação real, mas manifestou confiança de que as autoridades de fiscalização saberão dar combate às possíveis falsificações.

Relativamente à preparação para a prova máxima, a FCF prevê a realização de estágios em Cabo Verde, com a intenção de envolver várias ilhas. O calendário internacional de preparação já inclui um jogo frente à Eslovénia, a 31 de Maio, em Portugal, e outro diante de Porto Rico, a 07 de Junho, nos Estados Unidos.

Mário Semedo revelou ainda o interesse na realização de uma partida amigável contra a selecção de Portugal, embora a concretização do encontro não dependa apenas da federação nacional.

Cabo Verde prepara-se para a sua estreia absoluta no Mundial 2026, onde está inserido no Grupo H, juntamente com os antigos campeões do mundo Espanha e Uruguai, além da Arábia Saudita.