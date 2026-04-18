São Vicente: Mais de 30 atletas participam de torneio de boxe em comemoração ao Dia da cidade do Mindelo

​A Associação de Boxe de São Vicente realiza no domingo, 19, um torneio em comemoração ao aniversário da cidade do Mindelo e que deve contar com a participação de mais de 30 atletas de quatro ilhas.

A competição inter-ilhas acontece no polivalente da zona de Bela Vista, o conhecido “Piscinão”, tal como avançou à Inforpress o presidente da associação, Valdo Reis.

Conta com a participação de atletas das ilhas de São Vicente, nomeadamente do Clube de Fonte Francês, Mindelense e Chã de Marinha Sport Center, do Sal, com o Clube de Boxe do Sal, e ainda representantes da Região Desportiva de Santo Antão e da Boa Vista.

Valdo Reis disse que o torneio só vai ser disputado durante um dia devido a constrangimentos relacionados com os transportes marítimos, que impediram viagens de mais atletas das ilhas apontadas, inclusive da categoria feminina, que agora não está representada nas provas.

As dificuldades de ligação marítima também ditaram, segundo a mesma fonte, o adiamento do evento, que deveria acontecer no último fim-de-semana, mais próximo do aniversário dos 147 anos da cidade do Mindelo, assinalado na última terça-feira, 14.

Entretanto, o presidente da Associação de Boxe de São Vicente vislumbra um “bom torneio” com mais de uma dezena de combates e participação de mais de 30 atletas das categorias séniores, juniores e juvenis, em masculino.

“O objectivo é dar mais ritmo competitivo aos nossos atletas e ainda estimular a competição entre os atletas juniores e juvenis, que têm treinado, mas sem provas para competirem, razão pela qual muitos estão a desistir do boxe”, explicou Valdo Reis.

Questionado sobre outras dificuldades que tem apontado no boxe em São Vicente, o responsável admitiu que a actual época desportiva está “bem melhor” devido a um contrato-programa assinado com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), no valor de 270 contos.

O montante tem permitido, conforme a mesma fonte, “maior desafogo” para organizar as competições e pagar dívidas.

Daí, a possibilidade, sublinhou Valdo Reis, de realização deste torneio inter-ilhas, que permite aos atletas de concelhos diferentes se conhecerem antes do campeonato nacional.

O evento terá ainda a presença do presidente da Federação Cabo-verdiana de Boxe, Manuel Monteiro, que destacou à Inforpress a dinâmica da Associação de Boxe de São Vicente.

A seu ver, uma das antigas e que “tem contribuído muito para o desenvolvimento da modalidade a nível nacional”, elogiou Manuel Monteiro.

O presidente da federação destacou ainda a importância do torneio para a competitividade entre atletas nacionais, que depois devem participar de torneios também na ilha de Santo Antão e São Nicolau nos próximos meses.

Quanto ao campeonato nacional, deve acontecer, conforme a mesma fonte, em Agosto, em São Vicente.